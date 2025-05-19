Alerta por lluvias intensas esta tarde en la Terra Alta y la Ribera d'Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil pide precaución por la previsión de intensidad de lluvias esta tarde y noche a la mitad occidental de Cataluña, principalmente a comarcas del Pirineo y del Prepirineo y de las Terres de l'Ebre. El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) avisa de que se puede superar el umbral de intensidad de lluvia esta tarde y noche, con más de 20 l/m2 en 30 minutos.

Les comarcas más afectadas por las lluvias son la Terra Alta y la Ribera d'Ebre, en el sur del territorio, y la Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà y el Alt Urgell a la mitad nordoccidental. La distribución geográfica del fenómeno dentro de la zona avisada será local, y los chubascos irán acompañados de tormenta y localmente de piedra y rachas fuertes de viento.

Con el plan Inuncat en fase de Alerta, se pide mucha prudencia en las actividades al aire libre y en la movilidad. Protección Civil recuerda que es muy importante que no se trabaran rieras, barrancos, torrentes ni ninguna zona inundable en general allí donde llueva o donde ya haya acumulación de agua.