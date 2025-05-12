Imagen de la fachada de la Catedral del Vino del Pinell de Brai.Domènec Benaiges Monreal- Wikipedia Commons

En pleno corazón de la Terra Alta, el pequeño pueblo del Pinell de Brai esconde una joya arquitectónica de un valor incalculable: la Catedral del Vino. Considerada una de las bodegas cooperativas más emblemáticas de Cataluña, este edificio modernista, obra del noucentista Cèsar Martinell —discípulo de Antoni Gaudí-, simboliza la perfecta fusión entre arte y viticultura y oliturismo.

Construido entre 1918 y 1922 gracias al empuje de los agricultores locales, la bodega ha resistido el paso del tiempo y las adversidades. Durante la Guerra Civil española, el año 1939, una explosión provocó el derrumbe de uno de sus arcos parabólicos, que posteriormente sería reconstruido.

El edificio es un referente de la arquitectura modernista. Consta de tres naves frontales y dos más situadas transversalmente en la parte posterior, a diferente nivel. Las naves principales están cubiertas con arcos parabólicos equilibrados, mientras que la zona de elaboración, situada al fondo y de una gran altura, presenta una imponente cubierta de madera. El interior destaca por su luminosidad y, especialmente, por la espectacular fachada decorada con cerámica vidriada verde y un friso cerámico de Xavier Nogués, que retrata con humor e ironía los trabajos del campo y la elaboración del vino y del aceite.

Imagen del Fis de Xavier Nogués que representa con cerámica vidriada los trabajos de recolección y elaboración del vino y del aceite.La Catedral del vino

La bodega y molino de aceite de Pinell de Brai, de estética modernista, se construyó en un momento en que este estilo había dejado paso al novecentismo.

Imagen de los arcos parabólicos del interior de una nave de la Catedral del Vino del Pinell de Brai.Pau Bauera/Catedral del Vi

Una experiencia enoturística completa

Hoy día, la Catedral del Vino mantiene parte de su actividad agrícola con maquinaria moderna, pero ha sabido reinventarse como espacio turístico y cultural. Esta nueva etapa está liderada por el reconocido chef con una estrella Michelin Fran López.

La Catedral del Vino abre las puertas a los visitantes con una oferta variada y atractiva: desde visitas libres con audioguía y degustaciones de vino y aceite de oliva, hasta rutas guiadas con explicaciones históricas y catas exclusivas. También se ofrecen paquetes que incluyen comidas en el restaurante de la bodega, convirtiendo la visita en una experiencia sensorial, cultural y gastronómica inolvidable.

Las visitas se pueden hacer del martes al domingo, de 10 a 19 h, con propuestas para todos los públicos: catas para adultos y degustaciones de mosto para los más jóvenes. Los fines de semana y festivos, se ofrecen visitas guiadas en varios idiomas, así como packs con menú y regalos. Entre las propuestas más destacadas está la visita “Conoce la Catedral del Vino”, que incluye la cata de ocho vinos y un aperitivo exclusivo.

Consulta todos los detalles de las diferentes propuestas de visitas guiadas y precios en la web de Modernisme Celler.