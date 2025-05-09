El Meteocat alerta de granizadas, fuertes rachas de viento y posibles tornados en la Terra Alta y la Ribera d'Ebre

Imagen de archivo de un tronado en las tierras del Ebro

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso por tiempo violento que afecta especialmente a las comarcas de la Terra Alta y la Ribera de Ebro por por la tarde-noche de este viernes.

Según el comunicado, el aviso estará vigente entre las 19:12 h y las 21:11 h (hora local), y prevé fenómenos meteorológicos severos como la caída de piedra con un diámetro superior a los 2 centímetros, rachas de viento que pueden superar los 25 m/s, así como la posibilidad de chasquidos, mangueras o incluso tornados.

El grado de peligro asignado es de nivel 3 sobre 6, alerta naranja, considerado como peligro alto, hecho que recomienda extremar precauciones en la población y seguir atentamente la evolución de la situación a través de los canales oficiales.