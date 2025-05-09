Meteorología
El Meteocat alerta de granizadas, fuertes rachas de viento y posibles tornados en la Terra Alta y la Ribera d'Ebre
El Servicio Meteorológico de Catalunya emite un aviso por tiempo violento con peligro alto esta noche
El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso por tiempo violento que afecta especialmente a las comarcas de la Terra Alta y la Ribera de Ebro por por la tarde-noche de este viernes.
Según el comunicado, el aviso estará vigente entre las 19:12 h y las 21:11 h (hora local), y prevé fenómenos meteorológicos severos como la caída de piedra con un diámetro superior a los 2 centímetros, rachas de viento que pueden superar los 25 m/s, así como la posibilidad de chasquidos, mangueras o incluso tornados.
El grado de peligro asignado es de nivel 3 sobre 6, alerta naranja, considerado como peligro alto, hecho que recomienda extremar precauciones en la población y seguir atentamente la evolución de la situación a través de los canales oficiales.