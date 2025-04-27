Los Bomberos evitan un incendio forestal en Corbera d'Ebre

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este domingo por la tarde, los Bomberos de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio en Corbera d'Ebre. El aviso lo han recibido a las 16.58 horas, alertando de una columna de fuego negro y denso cerca de una zona forestal.

El cuerpo se ha movilizado inmediatamente hasta el lugar de los hechos con cinco dotaciones. Afortunadamente, allí han podido comprobar que las llamas han empezado en una barraca fuera de la masa forestal y no han ido más allá.

La Terra Alta es una de las comarcas tarraconenses que este domingo se encuentran bajo riesgo de incendio forestal. Concretamente, el peligro es moderado. La situación es la misma en el Montsià y en el Baix Camp. En algunas zonas del Baix Ebre el peligro es alto.