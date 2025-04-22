Batea volverá a acoger la Primavera DO Terra Alta con Álex Ubago y Bebe como principales reclamos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Batea acogerá la tercera edición del festival enogastronómico Primavera DO Terra Alta el fin de semana del 17 y 18 de mayo. Este año los conciertos serán de entrada libre y se harán en la plaza Major.

Las actuaciones arrancarán el sábado a las nueve de la noche, con Álex Ubago y Bebe, además de DJ Núria Scarp, que amenizará la zona gastronómica formada por vinos de la DO Terra Alta y propuestas de proximidad.

El domingo será el turno de El Pot Petit y Quico el Cèlio, el Noi y el Mut de Ferreries. El certamen se complementará con actividades enoculturales, tanto para profesionales como para el público final, que se celebrarán en diferentes municipios de la comarca.