El Cruïlla descarta celebrar la edición del DO Terra Alta este año

El Cruïlla descarta celebrar este año las ediciones del Ressons Penedès, el DO Terra Alta y el Cruïlla Baix Segre, según ha podido saber ACN. El motivo son las dificultades de financiación, ya que los tres festivales van vinculados a unas subvenciones que la Generalitat no ha resuelto.

En el caso del Alt Penedès, fuentes consultadas detallan que se había planteado retrasar el festival pasado el verano, pero se ha descartado por la multitud de actos que hay en la comarca. Además, se planteaba un presupuesto muy inferior a las dos primeras ediciones, hecho que impedía dar conciertos en espacios de toda la comarca. Con respecto al Cruïlla Delta del Ebro, se mantiene sobre la mesa porque se hace en otoño y los promotores ven más margen para celebrarlo.

Fuentes del Cruïlla apuntan a ACN que es inviable sacar adelante los festivales en el Penedès, la Terra Alta y el Baix Segre porque no hay tiempo para elaborar la programación si no se conoce de qué presupuesto se dispone. En concreto, los festivales van vinculados a unas subvenciones de un proyecto agroturístic, todavía no resueltas.

Los tres acontecimientos se habían celebrado hasta ahora en la primavera -dos ediciones en el Penedès y en la Terra Alta, y una en el Baix Segre-. En cambio, el Cruïlla Delta del Ebro se celebra en otoño, con una primera edición el octubre del año pasado. El margen que da en el calendario hace que los promotores vean tiempos encara para poder definir la programación y sacarlo adelante para este 2025.

En el caso del Ressons Penedès by Cruïlla, reunió borde 13.000 y 12.000 asistentes en las dos primeras ediciones, celebradas a finales de abril-principios de mayo. El Consell Comarcal del Alt Penedès destaca que el principal aliciente era la oferta de conciertos durante todo un fin de semana en todo el territorio, con escenarios en bodegas y espacios singulares, compaginando actuaciones de pequeño formato con grandes conciertos.

Según relata el presidente comarcal, Xavier Lluch, la incertidumbre ante la subvención de la Generalitat para este año obligaba a plantear un traslado del festival en otoño y comprometía la continuidad del formato descentralizado. Las primeras conversaciones apuntaban a una aportación por parte de la Generalitat «muy inferior» de los 250.000 euros recibidos años atrás, de forma que se puso sobre la mesa un Ressons con pocos conciertos que probablemente se habrían celebrado solo en Vilafranca.

«Hacer una cosa pequeña sin conciertos en todo la comarca dejaba de merecer la pena», dice Lluch para explicar por qué finalmente el festival no se celebra este año. Resalta que la mayoría de ayuntamientos de la comarca habían apoyado hasta ahora «porque garantizaba una repercusión económica y turística, dando visibilidad a prácticamente todos los pueblos». «Nosotros siempre hemos querido que pasen cosas en toda la comarca, y el festival no tiene sentido si se tiene que reducir solo a pocas actuaciones en un solo municipio», añade.

Lluch destaca que Cruïlla «tiene prestigio» dentro de la escena musical y celebra que los dos últimos años el festival «ha ido bien» para el conjunto del Alt Penedès, con una propuesta que también era financiada -en menor proporción que la Generalitat- por la Diputación de Barcelona, los ayuntamientos, la DO Cava, la DO Penedès y las bodegas donde se celebraban los conciertos. «Si ahora no hay dinero para hacer algo que tiene un coste muy elevado, no pasa nada si no se hace y mejor se repiensa de cara al futuro», concluye.