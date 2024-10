La DO Terra Alta sufre «una de las caídas más grandes de la historia» a causa de la sequía

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La DO Terra Alta cierra una de las campañas de vendimia más duras. La sequía extrema que sufre la comarca ha reducido la producción de uva a los 29,52 millones de kilos, un 18% menos que el año pasado y un 25% menos que la producción media de la DO, que suele ser de unos 40 millones de kilos de uva. Ha sido «una de las caídas más grandes de la historia» en la DO.

Su variedad insignia, la garnacha blanca, se mantiene como la mayoritaria, con 7,9 millones de kilos recogidos, mientras continúa la recuperación de la variedad autóctona morenillo, que todavía es minoritaria, pero que ha crecido un 140% en un año. El final de la vendimia se volverá a celebrar con la Fiesta del Vino de Gandesa, que celebrará la 37.ª edición durante el puente de Todos los Santos.

La garnacha blanca se ha aproximado a los 7,9 millones de kilos vendimiados en la DO Terra Alta, un 26% de la producción total y el 45% de la producción de variedades blancas, que son el 60% de los kilos vendimiados. También se han cogido cerca de 6 millones de garnacha negra, un 20% del total vendimiado en esta campaña. La garnacha negra representa la mitad de las variedades negras que se recogen en la DO Terra Alta.

Morenillo se ha recogido unos 50.000 kilos y sigue creciendo el número de hectáreas dedicadas al cultivo de esta variedad autóctona que se autorizó en el 2020 como variedad de la DO. A pesar de que la falta de lluvias han hecho caer la producción, también ha mantenido «una calidad excelente de la uva», que no ha sufrido enfermedades ni plagas.

Fiesta del Vino de Gandesa

La celebración del final de la vendimia en la Terra Alta se culmina con la Fiesta del Vino de Gandesa, que este año se celebrará del 31 de octubre al 3 de noviembre, coincidiendo con el puente de Todos los Santos. Entre las principales novedades, destacan las nuevas casas de madera de la Muestra de Vinos de la DO Terra Alta, un nuevo espacio «más dinámico y abierto» que extenderá la zona de degustaciones en la rambla de la Democracia y en el patio de las Escoles Velles, y que permitirán crear espacios para la música y la gastronomía.

Por primera vez se hará el Morenillo's Fest, un encuentro en torno a esta variedad autóctona de la Terra Alta. Los pregoneros serán los periodistas David Jobé y Judith Cortina, responsables de la guía digital Enoturista. La Feria del Vino mantiene «uno de los clásicos», la Nit de les Garnatxes Blanques del Celler Cooperatiu de Gandesa, el jueves después de la inauguración.

La propuesta gastronómica vuelve de la mano de Vicent Guimerà, chef del restaurante L'Antic Molí, galardonado con una Estrella Michelin, pero la 17.ª edición también incluye novedades como la participación de una DO invitada, que será DO Montsant y sus garnachas blancas. La DO Montsant también protagonizará una cata guiada en el Espai Àgora el día siguiente. Los participantes podrán probar referencias tanto de la DO Montsant como de la DO Terra Alta.