Oques Grasses y Figa Flawas, en el Cruïlla DO Terra Alta 2024

Responsables de la DO Terra Alta y el Festival Cruïlla en la presentación ayer en Gandesa.

La primera edición del Cruïlla DO Terra Alta, celebrado el año pasado, todavía no se había acabado, que el público ya preguntaba a los organizadores si el año siguiente volverían. Y así ha sido. Ayer se presentó el cartel del segundo festival, que se celebrará en Batea el fin de semana del 20 y 21 de abril.

«El año pasado fue espectacular, con un resultado por encima de las expectativas. Quedamos muy contentos, y estamos muy contentos de volver», aseguraba el director del festival, Gerard Birbe. En la mano, los programadores llevan un cartel que califican de «atractivo, ecléctico, intergeneracional y de calidad. En definitiva, con el sello propio del Cruïlla».

El gran reclamo de la edición de este año es el concierto de Oques Grasses, en el que estrenarán su nuevo trabajo, publicado justo unos días antes. «Estamos seguros de que tanto el público como los medios de comunicación estarán expectantes», aseguraba Birbe. Los de Osona actuarán el sábado 20 de abril. Aquel mismo día el escenario del Cruïlla recibirá también la actuación de Gertrudis, que celebra los veinte años de su debut.

El día siguiente, el domingo, estará el otro plato fuerte del festival, el concierto de los Figa Flawas, que justo esta semana han publicado su último trabajo, La calçotada. Aquel mismo día los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo del Pony Menut, la versión para las familias de El Pony Pisador.

Todo, se podrá disfrutar en el campo de fútbol de Batea, un espacio con capacidad para unas 3.000 personas aproximadamente. Y, en paralelo, el público también podrá acceder al espacio Village, una zona para descansar y recuperar fuerzas, disfrutando de más de cincuenta referencias de vinos de la DO Terra Alta, así como de propuestas gastronómicas de proximidad.

Todo, al sonido de la música de la Dj Trapella, que será la encargada de amenizar el Village. Esta segunda edición del Cruïlla DO Terra Alta se enmarca en la celebración de la Primavera DO Terra Alta, que concentrará en aquella semana diferentes actividades enoculturales en diferentes municipios del territorio.

«Esta es nuestra semana grande», aseguraba durante la presentación Marc Paladella, miembro de la junta rectora de la DO Terra Alta. El sábado día 20, coincidiendo con el festival, tendrá lugar en Batea una nueva edición de la Muestra de Vinos DO Terra Alta. Así, durante todo el día, los asistentes podrán casar los vinos de la DO con diferentes propuestas culturales de artistas de las Terres de l'Ebre.

Además, durante toda la semana habrá diferentes actividades enoturísticas, con epicentro en Horta de Sant Joan. El viernes 19 se celebrará la Cena de Gala, durante la cual se hará entrega de los premios del Concurso de Vinos con DO Terra Alta. El escenario escogido para este acontecimiento es la Iglesia del Poble Vell de Corbera d'Ebre.

Finalmente, la Primavera DO Terra Alta se cerrará el lunes 22 de abril con una jornada profesional destinada a los profesionales de la restauración y la distribución, así como prescripción y prensa especializada, que se hará en el Celler Cooperatiu de Gandesa.

Las entradas ya se pueden comprar a través de la web del festival (https://concerts.cruillabarcelona.com/ca/cruilla-do-terra-alta/), y tienen un precio de 30€ (sábado) y 20€ (domingo), con la posibilidad de adquirir un abono para los dos días a un precio de 40€. También hay precios especiales para niños de hasta 12 años.