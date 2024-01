Oques Grasses y Figa Flawas, los principales reclamos de la segunda edición del Cruïlla DO Terra Alta

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La segunda edición del festival Cruïlla DO Terra Alta tendrá a Oques Grasses y Figa Flawas como principales reclamos. Se celebrará el 20 y 21 de abril en Batea y se enmarcará dentro de la celebración de la Primavera de la Denominación de Origen Terra Alta. El sábado 20, junto con Oques Grasses también actuará Gertrudis, que celebra los 20 años de su debut. El domingo será el concierto del Pony Menut, la versión para los más pequeños del Pony Pisador, que compartirán escenario con el dúo Figa Flawas. Las dos jornadas estarán amenizadas por las sesiones de DJ Trapacero. Los vinos de la DO Terra Alta estarán presentes en el festival durante todo el fin de semana, con degustaciones acompañadas de propuestas gastrómicas.

La segunda edición certamen se enmarca en la celebración de la Primavera DO Terra Alta, que concentrará en aquella semana diferentes actividades enoculturales en diferentes municipios. Así, coincidiendo con la celebración del festival, el sábado 20, en Batea, tendrá lugar una nueva edición de la Muestra de Vinos DO Terra Alta que, a lo largo de todo el día, permitirá a los asistentes casar los vinos de la DO con diferentes propuestas culturales de artistas de las Tierras del Ebro.

Durante la semana habrá diferentes actividades enoturísticas, con epicentro en Horta de San Joan, ligadas a promocionar la Ruta del Vino DO Terra Alta, así como la gala de entrega de los premios del Concurso de Vinos con DO Terra Alta, que tendrá lugar en la Iglesia del Pueblo Viejo de Corbera d'Ebre, y que se completará con un concierto previo al Cruïlla. Finalmente, habrá una jornada destinada a los profesionales de la restauración y la distribución, así como a prescripción y prensa especializada, que tendrá lugar el lunes 22 de abril en la Bodega Cooperativa de Gandesa.