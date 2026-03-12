El Gobierno busca una «ubicación temporal» en la Ribera d'Ebre por el helicóptero del SEM, según el PSC

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El PSC de las Terres de l'Ebre ha explicado que el Gobierno está trabajando «intensamente» con el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, «y de manera muy especial con el presidente Francesc Barbero», alcalde de Flix, para encontrar «una ubicación temporal» en la comarca donde pueda volver el helicóptero medicalizado del SEM.

La nueva empresa operadora ha trasladado el vehículo a Reus porque el helipuerto de Móra d'Ebre «incumple las normativas europeas de seguridad vigentes desde el año 2015» y no prevé devolverlo a la capital ribereña hasta que se construya el nuevo helipuerto, para el cual el Ayuntamiento está buscando terrenos. Según la formación socialista, la prioridad del gobierno «es garantizar la continuidad de un servicio sanitario esencial para el territorio».

El PSC de las Terres de l'Ebre ha reiterado el compromiso del ejecutivo para que el servicio del helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) «continúe vinculado a la comarca de la Ribera d'Ebre» y pueda volver a operar cuanto antes mejor, «con todas las garantías de seguridad y operatividad». La formación socialista asegura que «en ningún momento ha estado en riesgo, ni lo estará, mantener la base del helicóptero medicalizado del SEM en la comarca».

El Gobierno tiene una partida asignada para construir el nuevo helipuerto y que «el paso pendiente» es que el Ayuntamiento de Móra d'Ebre «proporcione los terrenos adecuados para su construcción», de los cuales se espera un dictamen técnico que confirme que cumplen los requisitos necesarios. Según el PSC la ubicación del nuevo helipuerto «quedó atascada porque el consistorio se mantuvo obstinado en una propuesta de terrenos situados muy cerca del hospital y del núcleo urbano», que presentaba «importantes limitaciones operativas y de seguridad».