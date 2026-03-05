Diari Més

Ecologistas y sindicatos harán en Móra d'Ebre la charla sobre IA y gigafactorías

El pleno del Ayuntamiento de Móra la Nova les denegó que se pudiera hacer en su municipio

La charla se hará en la Escuela Lluís Viñas de Móra d'Ebre.

Redacció ACN

Móra d'Ebre acogerá este viernes la charla informativa sobre la IA y las gigafactorías que seis entidades sociales, ecologistas y sindicales ebrenses querían hacer en Móra la Nova, posible sede del macrocentro europeo de inteligencia artificial. Según los organizadores, el pleno del Ayuntamiento de Móra la Nova se lo denegó y harán la sesión a la Escuela Lluís Viñas de la capital de la Ribera d'Ebre. Intervendrán Ramon López de Mántaras, investigador del CSIC y especialista en inteligencia artificial, y Sergi Saladié, profesor de la Universidad Rovira i Virgili. Las entidades organizadoras han enviado una carta al consistorio de Móra la Nova y al alcalde Jesús Álvarez para invitarles a participar en el debate.

Las entidades organizadoras de la charla son CGT Terres de l'Ebre, GEPEC-EdC, GETE- Ecologistes en Acció, Terra Alta Viva, Sediments, y  Terra i Pau. Este jueves han registrado una carta en el Ayuntamiento de Móra la Nova, dirigida al alcalde y al consistorio, para invitarlos a asistir a la sesión, que se hará este viernes sobre las seis y media de la tarde en la Escuela Lluís Viñas de Móra d'Ebre.

También han emitido una carta dirigida a la población moranovenca para que participen. Recuerdan que la intención era hacer la charla en Móra la Nova, como «lugar idóneo para que la población y sus representantes políticos pudieran disponer de información contrastada y debatir sobre las implicaciones de este tipo de infraestructuras», pero que no ha sido posible porque el consistorio no ha autorizado el acceso a ningún local municipal, «con razones peregrinas». El acto es abierto a todo el mundo y la entrada es libre.

