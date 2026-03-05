Ecologistas y sindicatos harán en Móra d'Ebre la charla sobre IA y gigafactorías

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Móra d'Ebre acogerá este viernes la charla informativa sobre la IA y las gigafactorías que seis entidades sociales, ecologistas y sindicales ebrenses querían hacer en Móra la Nova, posible sede del macrocentro europeo de inteligencia artificial. Según los organizadores, el pleno del Ayuntamiento de Móra la Nova se lo denegó y harán la sesión a la Escuela Lluís Viñas de la capital de la Ribera d'Ebre. Intervendrán Ramon López de Mántaras, investigador del CSIC y especialista en inteligencia artificial, y Sergi Saladié, profesor de la Universidad Rovira i Virgili. Las entidades organizadoras han enviado una carta al consistorio de Móra la Nova y al alcalde Jesús Álvarez para invitarles a participar en el debate.

Las entidades organizadoras de la charla son CGT Terres de l'Ebre, GEPEC-EdC, GETE- Ecologistes en Acció, Terra Alta Viva, Sediments, y Terra i Pau. Este jueves han registrado una carta en el Ayuntamiento de Móra la Nova, dirigida al alcalde y al consistorio, para invitarlos a asistir a la sesión, que se hará este viernes sobre las seis y media de la tarde en la Escuela Lluís Viñas de Móra d'Ebre.

También han emitido una carta dirigida a la población moranovenca para que participen. Recuerdan que la intención era hacer la charla en Móra la Nova, como «lugar idóneo para que la población y sus representantes políticos pudieran disponer de información contrastada y debatir sobre las implicaciones de este tipo de infraestructuras», pero que no ha sido posible porque el consistorio no ha autorizado el acceso a ningún local municipal, «con razones peregrinas». El acto es abierto a todo el mundo y la entrada es libre.