Móra la Nova, bien posicionada para acoger la gigafactoria europea de IA

La localidad ebrense de Móra la Nova se mantiene en la expectativa ante la decisión de la Unión Europea sobre la adjudicación de una de las primeras gigafactories europeas de inteligencia artificial. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que la candidatura española está 'bien posicionada' y que la resolución final se conocerá este verano.

En una atención a los medios durante el MWC26, el ministro ha apuntado que hay 'conversaciones permanentes y constantes' con la UE y ha destacado que el proyecto español cuenta con apoyo empresarial. Según ha remarcado, la propuesta prevé una doble sede en Cataluña y Madrid, un modelo que, a su parecer, refuerza las opciones del Estado para convertirse en una referencia europea en este ámbito tecnológico.

Inicialmente, la candidatura situaba la gigafactoria exclusivamente en Móra la Nova, pero a mediados de enero el gobierno español incorporó también la localidad madrileña de San Fernando de Henares. El ministro defendió entonces este 'tándem territorial' como una muestra de voluntad de cooperación y de ambición para liderar el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa.