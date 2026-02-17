Se hunde una casa deshabitada en Flix durante la madrugada

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El municipio de Flix ha sido escenario esta madrugada de un derrumbe de una casa deshabitada. Los hechos han pasar a las cuatro de la mañana en la calle del Castell. Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones terrestres.

Cuando han llegado los cuerpos de emergencias han comprobado que ha cedido completamente una fachada, mientras que otra zona se ha hundido parcialmente. En la vivienda no vivía nadie pero los Bombers comprobado que no hubiera ninguna persona en el interior. Según los Bomberos ha colapsado el 50% de la casa.

Ante la posibilidad de colapsos secundarías a los bomberos han señalizado la zona y han revisado los edificios próximos. Finalmente, las casas colindantes, que también están deshabitadas, no han sufrido ninguna afectación.