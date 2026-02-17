Los pantanos siguen desembalsando por laminar la crecida del Ebro

La crecida del río Ebro se sigue gestionando y laminando este martes con el desembalse controlado de los pantanos de la cuenca ebrense. Mequinensa, Riba-roja y Flix están vertiendo agua para mantener el caudal regulado en unos 1.500 o 1.600 metros cúbicos por segundo (m3/s) en el tramo final y a la desembocadura.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) informa de que este caudal se mantendrá en la Ribera Baja del río este martes por la tarde y durante el miércoles. De hecho, se prevé que hasta el viernes se mantendrá un caudal de 1.400 o .1500 metros cúbicos por segundo. Las últimas lluvias y las que se prevén este martes han provocado la crecida de los ríos afluentes navarros y supondrá un repunte del caudal en el tramo medio del río Ebro.