SOCIEDAD
Los pantanos siguen desembalsando por laminar la crecida del Ebro
El caudal en el tramo final del río es de unos 1.500 metros cúbicos por segundo
La crecida del río Ebro se sigue gestionando y laminando este martes con el desembalse controlado de los pantanos de la cuenca ebrense. Mequinensa, Riba-roja y Flix están vertiendo agua para mantener el caudal regulado en unos 1.500 o 1.600 metros cúbicos por segundo (m3/s) en el tramo final y a la desembocadura.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) informa de que este caudal se mantendrá en la Ribera Baja del río este martes por la tarde y durante el miércoles. De hecho, se prevé que hasta el viernes se mantendrá un caudal de 1.400 o .1500 metros cúbicos por segundo. Las últimas lluvias y las que se prevén este martes han provocado la crecida de los ríos afluentes navarros y supondrá un repunte del caudal en el tramo medio del río Ebro.