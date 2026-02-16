El Ayuntamiento de Móra la Nova acuerda no ceder espacios públicos para debatir sobre la gigafactoria de IA

El Ayuntamiento de Móra la Nova ha acordado no ceder «ningún espacio público para la realización de actos, charlas o actividades relacionadas con posibles beneficios o repercusiones» que pueda tener el proyecto sobre la gigafactoria de IA que se quiere instalar en el municipio. Es la respuesta, firmada por el alcalde Jesús Álvarez, a una petición de cesión de una sala de la biblioteca que hicieron diferentes entidades sociales, que querían hacer una charla para hablar de las consecuencias que puede tener la iniciativa. Entre los colectivos hay Ecologistas en Acción, Gepec o la CGT, que acusan al gobierno local de «censura». Fuentes del consistorio han argumentado que las entidades querían la sala gratuita, pero que es de pago.

En la respuesta del alcalde, a la queha tenido acceso ACN, también se argumentaba que «las solicitudes se tienen que formular mediante una entidad debidamente constituida y no a título de persona particular». En este caso, la hizo uno de los miembros de uno de los colectivos convocantes.

Por otra parte, el consistorio también ha afirmado que «hoy día no existe ningún proyecto sobre IA definido que permita realizar ningún tipo de valoración sobre posibles impactos ecológicos o sociales en nuestro territorio, motivo por el cual no es posible efectuar ninguna consideración o posicionamiento al respecto».

En un comunicado, los colectivos han afirmado que «tanto el mismo Ayuntamiento como el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre han llevado a cabo varias acciones que refuerzan una visión positiva de la IA». «Entre otros, se ha arreglado un muro aduciendo que se hacía gracias al dinero que se recibirían de este proyecto, y se han promovido charlas dirigidas a empresarios para mostrar las supuestas ventajas de la IA», han expuesto. Finalmente, la charla se hará el 6 de marzo en Miravet.