Denunciado dos veces por circular bebido y sin permiso en menos de 24 horas en la Ribera d'Ebre

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Tráfico de las Terres de l'Ebre denunciaron penalmente a un hombre de 47 años para conducir con el permiso retirado judicialmente y sin puntos, y para hacerlo bajo los efectos del alcohol y las drogas.

A las 16.30 horas del 6 de febrero, una patrulla adscrita a la Unidad de Seguridad Ciudadana del ABP Terra Alta - Ribera d'Ebre paró un vehículo que circulaba por la vía T-330, kilómetro 16,5. En el control, los agentes comprobaron que el conductor tenía el permiso de conducir retirado de manera cautelar y presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol.

Por todo eso, los agentes solicitaron la presencia de una patrulla de tráfico, que hizo las pruebas de alcoholemia.

El conductor, que no disponía de permiso de conducir vigente a causa de una retirada judicial anterior y por la pérdida total de puntos, dio una tasa de 1,19 mg/l, que supera más de cuatro veces la tasa permitida, y dio positivo en la prueba indiciaria de drogas.

Al día siguiente por la mañana, otra patrulla de tráfico paró el mismo vehículo en la misma carretera, circulando nuevamente con síntomas de ingesta de alcohol y sin permiso. Esta vez, la tasa obtenida fue de 1,02 mg/l, que volvía a superar con creces la tasa penal de alcoholemia.

Los agentes redactaron unas segundas diligencias penales e inmovilizaron el vehículo, que en la primera intervención se había hecho cargo un conductor sustituto.

El denunciado se expone a penas de prisión de 3 a 6 meses o a una multa de 12 a 24 meses, o a tener que hacer trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.