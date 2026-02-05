Móra d'Ebre acuerda ampliar el paso de peatones y desencallar el proyecto hotelero en la calle la Barca

El Ayuntamiento de Móra d'Ebre y A Generativa SL han acordado la mejora de la seguridad vial en la calle la Barca, a la vez que se desencalla el proyecto hotelero de la promotora en este espacio del núcleo histórico. El plenario ha acordado constituir «una servidumbre de paso perpetua» en el estrecho tramo de la calle la Barca hacia la plaza de Abajo.

Para hacerlo, se perderá superficie edificable en uno de los inmuebles donde A Generativa proyecta un complejo hotelero y de restauración. Para compensarlo, el consistorio bonificará el impuesto de obras (ICIO) durante cuatro años, prorrogable dos años más. La inversión prevista en la construcción del hotel es de 2 MEUR y la bonificación por razones de utilidad pública de unos 47.000 euros.

Para hacer posible el acuerdo, el Ayuntamiento de Móra d'Ebre también venderá a la promotora A Generativa SL un inmueble de su propiedad, que está en escombros, por la valoración de la servidumbre de paso. Es el situado en el número 6 de la calle de la Barca. Después, se constituirá la servidumbre de paso a favor del consistorio ante notario y se materializará el paso conforme al proyecto presentado. Posteriormente, se autorizará la ocupación de los terrenos y el inicio de las obras.

El alcalde Rubèn Biarnès ha remarcado que es un acuerdo «muy positivo» para solucionar el problema vial de este punto «conflictivo» del núcleo histórico, donde circulan centenares de personas y vehículos cada día. «Pasará a ser un paso mucho más seguro y solucionaremos una parte muy degradada, con la rehabilitación de esta entrada en el Ayuntamiento y en la iglesia. Será un proyecto ambicioso y contundente y muy importante para nuestra población», ha destacado Biarnès.