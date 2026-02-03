Transportes investiga las causas de desprendimientos en el puente de las Arcades de Móra d'Ebre

El Ayuntamiento de Móra d'Ebre está a la espera de que el gobierno español emita una diagnosis del estado del puente de las Arcades, donde han detectado desprendimientos y partes erosionadas, que no se descarta que pueda producir un problema de aluminosis en el hormigón. Bajo el puente, hay partes donde se ve el hierro del cemento armado y el consistorio ha pedido una «valoración técnica» sobre el estado del puente y las medidas que haya que tomar. No se descarta reducir y limitar, todavía más, el paso de vehículos de cierto tonelaje por seguridad.

Un equipo técnico del Ministerio de Transportes, que tiene la competencia, inspeccionó el puente a final de año. El alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnès, ha señalado que «no se hace ninguna actuación de mantenimiento desde hace mucho tiempo».

Partes con desprendimientos bajo el puente de las Arcades de Móra d'Ebre.ACN

El puente de las Arcades es el antiguo paso de la N-420 sobre el río Ebro, entre Móra d'Ebre y Móra la Nova. Fecha de 1943 y es de titularidad estatal. Se construyó durante la posguerra, ya que el puente preexistente lo destruyeron durante la batalla del Ebro (1938). La falta de mantenimiento ha hecho que la infraestructura tenga actualmente un visible deterioro, y al Ayuntamiento de Móra d'Ebre le preocupa especialmente los desprendimientos detectados en el hormigón.

Aunque ya se había hecho una «solicitud previa» en la última visita de la subdelegada del estado español a la capital de la Ribera d'Ebre, el consistorio insistió en la urgencia de una revisión técnica, cuyos resultados todavía no se conocen. La patología que pueda haber se puede ver agravada por la humedad del río y el paso del tráfico y el consistorio reclama saber si hace falta tomar medidas de seguridad, como reducir el tonelaje de los vehículos que pueden pasar, y que ya está limitado.

Imagen del fragmento del puente antiguo, destruido en la Guerra Civil y que está sumergido, que se quiere recuperar en Móra d'Ebre.Cedida a ACN

Recuperar el puente antiguo

Paralelamente, el consistorio trabaja con el Idece (Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro) para recuperar un tramo del antiguo puente de hierro que atravesaba el río Ebro, que se encuentra sumergido bajo el puente actual. El consistorio aprobó el año pasado, a final de septiembre, el proyecto de recuperación y de valoración de los espacios de la batalla del Ebro en torno a la Biosfera de las Terres de l'Ebre. Biarnès ha adelantado que se hará una medición desde la superficie del río para poder acabar de definir cómo sacarlo. El puente se situará en un nuevo espacio de la antigua isla fluvial del Aubadera. El consistorio dará más detalles del proyecto, próximamente.