El Museo del Ferrocarril de Móra la Nova obtiene la licencia que permitirá operar trenes históricos

El Museo del Ferrocarril en Móra la Nova ha obtenido la licencia de operador ferroviario que permitirá operar pronto trenes históricos en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Así, se hará realidad proyectos como el Tren de l'Ebre o el Tren del Vi que se basarán en los valores paisajísticos y enoturísticos del tramo entre la Costa Daurada y Caspe.

Hace unos meses, el equipamiento creó Ferrocarriles Históricos del Ebre S.A con el objetivo de obtener los permisos para ser operadora de varios productos de turismo ferroviario histórico. Se trata de la primera compañía en España con licencia de operador ferroviario de viajeros exclusiva para trenes históricos. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha otorgado el permiso, que tiene ámbito europeo.