La empresa que gestiona el vertedero de Tivissa pide ampliar la actividad

La empresa Gestión y Recuperación de Terrenos ha pedido la modificación de la actividad de valorización de residuos en el vertedero de Tivissa (Ribera d'Ebre). Se construirán nuevas celdas de disposición de residuos, para incrementar la capacidad y la vida útil del vertedero y «se modernizarán» los procesos de valorización, de depuración de aguas y de gestión energética. El ajuste corresponde a la ampliación del depósito, que aprobó la Comisión de Urbanismo de las Terres de l'Ebre el pasado verano.

El vertedero tendrá 294.483 metros cuadrados, 156.000 metros cuadrados más de los actuales. La modificación sustancial de la actividad incluye una declaración de impacto ambiental y se ha sometido a información pública, según el DOGC de este martes.

Territori somete a información pública el proyecto, el estudio de impacto ambiental y la documentación de la modificación sustancial presentada por la empresa Gestió i Recuperació de Terrenys SL, para ejercer la actividad de valorización de residuos y depósito controlado en Tivissa. En el vertedero se gestionan residuos no especiales. Hay un plazo de 30 días para presentar alegaciones. La previsión es que la resolución definitiva sea aprobada a final de año, según fuentes del departamento.

Más capacidad y eficiencia

El proyecto prevé construir nuevas celdas para verter residuos, una nueva edificación para vehículos o maquinaria, sustituir y ampliar los equipamientos para mejorar la eficiencia de la valorización de residuos e instalar equipos para aprovechar el biogás captado en el depósito. El área de residuos permitirá almacenar hasta 3.909.425 maestros cúbicos. Se harán cuatro vasos paralelos al margen derecho en el barranco de Calapatar y se conectará el flanco norte con la futura restauración del vertedero del Consel Comarcal de la Ribera d'Ebre.

La mitad de la ampliación prevista

Actualmente, el vertedero de Tivissa tiene una superficie de 22,5 hectáreas, que comprenden la zona de infraestructuras (1,5 hectáreas), la de depósito (13,8 hectáreas) y un tercer espacio para otros aspectos (7,1 hectáreas). La ampliación que aprobó Urbanismo incrementa el vertedero de desperdicios hasta las 37,8 hectáreas, 29,5 de las cuales para los residuos. Inicialmente, se tenía que ampliar hasta las 68,9 hectáreas, pero durante la tramitación urbanística, y por las alegaciones estimadas de diferentes ayuntamientos y organismos, la ampliación se ha quedado en la mitad.