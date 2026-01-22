Una soprano tarraconense debutará en la Opéra national de Paris

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

La soprano de Darmós (Tivissa) Sara Blanch debuta el próximo día 27 en el Opéra national de Paris interpretando el papel de Oscar en Un ballo in maschera, de Giuseppe Verdi, rol que representará a lo largo de once funciones, en lo que supone un «hito» en su carrera, según un comunicado hecho público este jueves.

La cantante, que también debutará próximamente en la Royal Opera House de Londres, después de haber actuado en otros grandes coliseos como el Scala de Milán y el Gran Teatro del Liceo, consolida así su presencia a «la primera línea de la lírica europea».

Su debut parisino será en una producción firmada por Gilbert Deflo, que sitúa la acción en la época de Abrahán Lincoln y combina «sobriedad histórica con una teatralidad clásica de gran impacto visual».

Con su papel de Oscar, uno de los personajes más «brillantes, vivos e ingeniosos» del repertorio verdiano, compartirá escenario con algunas de las figuras más influyentes del panorama operístico actual como Anna Netrebko, Angela Meade, Matthew Polenzani o Ludovic Tézier.

Después de París, la soprano tarraconense debutará el 22 de abril en el Teatro alla Scala de Milán como Mélisande en Pelléas et Mélisande, de Debussy, en la producción de Romeo Castellucci, considerado uno de los directores de escena más influyentes de la actualidad.

Por otra parte, el día 7 de julio se estrenará en la Royal Opera House de Londres, interpretando a Marie en La fille du régiment de Donizetti, en la producción de Laurent Pelly.

Allí, compartirá escenario con el tenor peruano Juan Diego Flórez, en un título «emblemático» del bel canto.

El artista, asimismo, volverá al Gran Teatro del Liceo como Susanna en Le nozze di Figaro, en una producción firmada por Marta Pazos.

Nacida al núcleo de Darmós (Tivissa, Tarragona), Sara Blanch está considerada como una de las sopranos españolas más destacadas de su generación, reconocida por su dominio del repertorio belcantista, su «estilo refinado» y su «luminosa capacidad expresiva».