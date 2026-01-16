Benissanet abre un nuevo centro de atención integral a personas mayores del ámbito rural tras un año de retraso de obras

El nuevo centro de atención integral a personas mayores del ámbito rural de Benissanet (Ribera d'Ebre) ya es una realidad después de un año de retraso de obras. Los problemas derivados con los contratistas del equipamiento han retrasado la puesta en marcha del centro, que está operativo desde el 5 de enero.

Hoy por hoy, el espacio da servicio a diez personas con cierto grado de dependencia, mientras que el consistorio pide doblar la cifra de plazas para eliminar la lista de espera, que consta de quince personas del pueblo y la comarca. Una petición que el departamento de Derechos Sociales e Inclusión espera dar respuesta con nuevos presupuestos de la Generalitat. En el conjunto del país hay 85 centros de estas características que atienden a 850 personas.