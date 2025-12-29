Junts en el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre presenta una moción para prorrogar la actividad de las nucleares

El grupo de Junts en el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha presentado una moción sobre la prórroga de la vida útil de las nucleares de Ascó y Vandellòs. Se debatirá en el plenario del 27 de enero e insta los grupos parlamentarios del PSC-PSOE, ERC y JUNTS en el Congreso de los Diputados «a buscar la fórmula que permita esta prórroga». También solicita a las empresas propietarias de las plantas atómicas catalanas a presentar la petición formal para alargar la vida operativa de las centrales.

La moción llega después de que la abstención de Junts en una la enmienda del PP de la ley de movilidad sostenible permitiera al gobierno español mantener el calendario de cierre de las nucleares.

Junts en la Ribera d'Ebre ha hecho llegar a la dirección del partido este acuerdo de la militancia «con aportaciones técnicas y también políticas» para defender el alargamiento de la actividad en las nucleares. La iniciativa responde a «la preocupación por el futuro de la comarca y del país». La moción, que se debatirá en el próximo plenario del Consell Comarcal ribereño, remarca que con el calendario actual de cierre se perderán más de 3.000 puestos de trabajo cualificados , con «un empobrecimiento y despoblamiento acelerado de la Ribera d'Ebre y las comarcas vecinas», porque «no existen alternativas laborales para absorber esta pérdida».

El texto también defiende que se necesitan las nucleares «para asegurar la soberanía y suficiencia energética» del país, ya que la generación eléctrica con renovables es actualmente del 19%, lejos del 81% que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que para el 2030.