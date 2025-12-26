Restablecen parcialmente el suministro eléctrico después de una avería que afecta a Ascó y Flix

La incidencia en el suministro eléctrico que afecta a Ascó y Flix ha estado parcialmente resuelta, mientras que en el municipio de Vinebre se ha restablecido por completo el servicio. Hoy por hoy, quedan 240 abonados sin luz.

La avería se ha registrado a las nueve y media de la mañana de este viernes, día de Sant Esteve, con una afectación de 1.500 clientes entre estos tres municipios de la Ribera d'Ebre. Una brigada de Endesa se ha desplazado hasta la subestación de Flix para resolver la incidencia.