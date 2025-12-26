Diari Més

Sucesos

Restablecen parcialmente el suministro eléctrico después de una avería que afecta a Ascó y Flix

La incidencia afecta a 240 clientes, mientras que los abonados de Vinebre vuelven a tener luz en poco menos de cuatro horas

Imagen de archivo de una bombilla puesta en marcha.

Imagen de archivo de una bombilla puesta en marcha.Pixabay

Publicado por
ACNAgència de notícies

Creado:

Actualizado:

La incidencia en el suministro eléctrico que afecta a Ascó y Flix ha estado parcialmente resuelta, mientras que en el municipio de Vinebre se ha restablecido por completo el servicio. Hoy por hoy, quedan 240 abonados sin luz.

La avería se ha registrado a las nueve y media de la mañana de este viernes, día de Sant Esteve, con una afectación de 1.500 clientes entre estos tres municipios de la Ribera d'Ebre. Una brigada de Endesa se ha desplazado hasta la subestación de Flix para resolver la incidencia.

tracking