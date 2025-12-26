Una avería a la línea eléctrica que alimenta parcialmente Ascó, Flix y Vinebre deja a 1.500 clientes sin luz

Una avería en una línea eléctrica que alimenta parcialmente los municipios ebrenses de Ascó, Flix y Vinebre ha dejado a 1.500 clientes sin luz este viernes. Fuentes de Endesa indican que la incidencia ha empezado a las nueve y media de la mañana, cuando se ha desconectado una de las líneas eléctricas de la subestación de Flix.

Una brigada de la compañía se ha desplazado hasta este punto para analizar la situación, que ha coincidido con el día de San Esteban y un episodio de lluvias. Los operarios trabajan para reconectar la instalación y recuperar el suministro eléctrico lo antes posible.