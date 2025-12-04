Cortada la C-12 en Rasquera por un camión que ha volcado

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La carretera C-12 a su paso por la localidad de Rasquera (Ribera d'Ebre) se encuentra cortada en ambos sentidos por un accidente de un camión. Según explica el Servei Català de Trànsit (SCT), el incidente ha tenido lugar en el kilómetro 49,3 pocos minutos después de las 10 de la mañana.

Según explica SCT, un camión ha salido de la carretera y como consecuencia ha quedado volcado. Por suerte, el conductor no ha resultado herido. Hasta el lugar se han desplazado Mossos, una dotación de Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Los bomberos han trabajado para gestionar un pequeño escape de gasóleo y aceite.

La vía se encuentra corte en ambos sentidos y se hacen desvíos señalizados hacia la C-41 y la C-42. Desde las 13.30 horas están trabajando en la retirada del camión de la vía para poder normalizar la circulación.