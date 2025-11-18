Rescatan a una persona atrapada en un accidente grave en la C-12 en Garcia

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Una persona resultó herida menos grave esta madrugada del martes en un accidente entre dos coches en la C-12 en Garcia (Ribera d'Ebre). El aviso se recibió a las 00.47 horas y los Bombers de la Generalitat movilizaron cuatro dotaciones terrestres.

Cuando llegaron al lugar de los hechos, los bomberos encontraron un vehículo que ocupaba la vía, donde en el interior había una persona atrapada por las piernas. Por este motivo tuvieron que hacer trabajos de excarcelación. El otro vehículo implicado estaba volcado.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a dos personas, la atrapada resultó herida menos grave y fue trasladada hasta el Hospital Joan XXIII de Tarragona. El otro afectado, aunque se encontraba ileso, fue trasladado al Hospital de Móra para hacerle un reconocimiento, ya que el impacto fue de alta energía.

Los bomberos también hacen tareas para retirar el vehículo de la vía y después de limpieza de la calzada. La vía estuvo cortada en los dos sentidos durante un rato.