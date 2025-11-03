Autorizan la construcción de dos centrales fotovoltaicas en Riba-roja d'Ebre promovidas por la misma empresa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Generalitat ha autorizado la construcción de dos centrales fotovoltaicas en Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre). Aunque son dos proyectos diferentes, los dos están promovidos por la misma empresa, Blue Viking Samara SL, con domicilio social en Alicante. La primera lleva por nombre Planta solar fotovoltaica Riba-roja con 9.632 paneles solares y una potencia de 4,95 MW.

Además de una línea de alta tensión de evacuación soterrada de 1218,6 m. La segunda se llama Planta solar fotovoltaica Les Planetes y contará con 9.408 placas solares también con una potencia de 4,95 MW. En este caso, la línea de evacuación será de 590 m soterrados.

Durante el trámite de información pública el GEPEC-EdC y el grupo municipal Riba-roja Reviu presentaron alegaciones de carácter ambiental, urbanístico, paisajístico y socioeconómico, principalmente. Aunque la Generalitat pidió los informes preceptivos al Ayuntamiento de Riba-roja d'Ebre y el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, estas dos administraciones no se han pronunciado.