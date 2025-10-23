La central nuclear de Ascó se somete al simulacro anual del Plan de Emergencia Interior

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La central nuclear de Ascó ha sido sometida este jueves al simulacro anual del Plan de Emergencia Interior. La actuación se ha llevado a cabo tanto desde la Sala de Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Tarragona, que han hecho el seguimiento de las actuaciones del titular para recuperar las condiciones de seguridad.

El ejercicio ha empezado a las nueve y media de la mañana y después se ha declarado la prealerta de emergencias por fuertes rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora. Después se ha comunicado la pérdida de suministro eléctrico exterior en ambas unidades de la instalación, hecho que habría provocado la actuación de los sistemas de protección del reactor.

En el marco del ejercicio también se ha simulado un incendio en el edificio de los generadores diésel de la Unidad II, hecho que habría provocado la puesta en marcha de sistemas auxiliares de seguridad.