Servicio alternativo por carretera entre Zaragoza y Caspe por obras el 25 y 26 de octubre

Los trabajos afectarán a dos trenes que pasan por Móra la Nova

Imagen de archivo la estación de Móra la Nova

Imagen de archivo la estación de Móra la NovaCedida

Renfe ha programado 22 servicios de autobús para garantizar la movilidad a sus viajeros entre Zaragoza y Caspe los días 25 y 26 de octubre, en el que la línea ferroviaria convencional se cerrará al tráfico por obras de mejora de Adif.

Estos trabajos en el corredor convencional Barcelona-Casp-Saragossa afectarán a seis servicios diarios de Media Distancia de Renfe durante los mencionados días 25 y 26 de octubre. Se trata de cuatro trenes de la relación Barcelona-Caspe-Zaragoza y dos más de la relación Móra la Nova-Caspe-Zaragoza.

En todos los casos, el trayecto entre la capital aragonesa y Caspe se realizará por carretera, combinando un servicio directo entre Zaragoza y Caspe y otro que efectuará paradas en las estaciones intermedias. El trayecto entre Barcelona y Caspe se realizará en tren.

Los horarios de los autobuses se verán ligeramente modificados respecto de los del tren y variarán en función de sí el servicio tiene o no paradas intermedias, para garantizar el enlace con los trenes en Caspe.

Durante estos dos días, no se prestará servicio para estos trenes en las estaciones zaragozanas de Portillo, Goya y Miraflores. Los autobuses tendrán su origen y destino en las dársenas 21 a 24 de la estación de autobuses de Zaragoza Delicias.

