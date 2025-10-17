Servicio alternativo por carretera entre Zaragoza y Caspe por obras el 25 y 26 de octubre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Renfe ha programado 22 servicios de autobús para garantizar la movilidad a sus viajeros entre Zaragoza y Caspe los días 25 y 26 de octubre, en el que la línea ferroviaria convencional se cerrará al tráfico por obras de mejora de Adif.

Estos trabajos en el corredor convencional Barcelona-Casp-Saragossa afectarán a seis servicios diarios de Media Distancia de Renfe durante los mencionados días 25 y 26 de octubre. Se trata de cuatro trenes de la relación Barcelona-Caspe-Zaragoza y dos más de la relación Móra la Nova-Caspe-Zaragoza.

En todos los casos, el trayecto entre la capital aragonesa y Caspe se realizará por carretera, combinando un servicio directo entre Zaragoza y Caspe y otro que efectuará paradas en las estaciones intermedias. El trayecto entre Barcelona y Caspe se realizará en tren.

Los horarios de los autobuses se verán ligeramente modificados respecto de los del tren y variarán en función de sí el servicio tiene o no paradas intermedias, para garantizar el enlace con los trenes en Caspe.

Durante estos dos días, no se prestará servicio para estos trenes en las estaciones zaragozanas de Portillo, Goya y Miraflores. Los autobuses tendrán su origen y destino en las dársenas 21 a 24 de la estación de autobuses de Zaragoza Delicias.