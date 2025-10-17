Pillado cuando intentaba esconder los objetos sustraídos de un piso debajo de un coche en Móra d'Ebre

Imagen de archivo de un vehículo de los Mossos d'Esquadra.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) detuvieron la madrugada de este jueves, en Móra d'Ebre, a un hombre de 33 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 05:50 horas de la madrugada de este pasado jueves cuando una patrulla recibió el aviso de un posible robo en un domicilio de Móra d'Ebre que se estaría produciendo en aquel mismo momento.

Al acercarse al lugar, varios agentes hicieron una búsqueda y localizaron a una persona, que coincidía con la descripción del sospechoso, que intentaba esconderse de las dotaciones policiales mientras ocultaba un objeto bajo un vehículo estacionado en la vía pública.

En el cacheo, le localizaron un ordenador portátil, una maleta y 5.875 euros en efectivo que acababa de sustraer del domicilio.

Por todo ello, el hombre quedó detenido y los objetos se devolvieron a sus propietarios. El detenido, que acumula hasta trece antecedentes policiales, pasó ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Gandesa.