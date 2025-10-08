Móra la Nova compite con más de 70 proyectos por una de las nuevas gigafactorías de IA que promueve la UE

La Ribera d'Ebre podría acoger este gran proyecto que tendría una inversión publicoprivada de 5.000 millones de euros y estaría operativo entre 2027 y 2028.ACN

La Comisión Europea ha reservado 600 millones de euros dentro del programa de investigación Horizon Europe para garantizar el acceso a empresas emergentes y personal científico a las futuras gigafactorías de inteligencia artificial que quiere impulsar Bruselas. La propuesta presentada este miércoles por el ejecutivo comunitario forma parte de la estrategia bautizada como IA a la Ciencia, la cual busca situar Europa «al frente de la investigación científica» en el campo de la inteligencia artificial.

La iniciativa pretende complementar el macroproyecto de la Comisión que busca instalar entre 4 o 5 nuevas gigafactorías de IA en la UE. Dentro de los proyectos presentados, España ha presentado un consorcio liderado por Telefónica y que se instalaría en Móra la Nova.

Si bien las candidaturas de las gigafactorías ya se han dado a conocer -se han presentado 76 a un total de 16 estados miembros- las conversaciones entre la Comisión Europea con los promotores y los estados implicados de cara a preparar la convocatoria oficial todavía se tienen que iniciar. La previsión, según el ejecutivo, es que la convocatoria definitiva se abra a finales de este 2025.

El proyecto para la construcción de hasta cinco gigafactorías de inteligencia artificial en la UE responde en el anuncio que hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en febrero del año pasado. Entonces, la dirigente alemana adelantó que impulsaría un fondo para movilizar hasta 20.000 millones de euros -en financiación pública y privada- para convertir la UE en «una gran potencia supercomputacional».

En el caso de las instalaciones proyectadas en Móra la Nova, el gobierno español prevé que la inversión publicoprivada necesaria para sacar adelante el proyecto ascienda hasta los 5.000 millones de euros.

Más acciones

También dentro de las acciones enmarcadas en la estrategia IA a la Ciencia, Bruselas se ha fijado como objetivo doblar la inversión destinada a IA dentro del marco del Horizon Europe hasta los 3.000 millones de euros anuales. En paralelo, desarrollará la estrategia Escoger Europa (Choose Europe), que incluye un desembolso de 58 millones de euros por atraer, formar y retener «el mejor talento científico» en inteligencia artificial en la UE.

Aparte de esta estrategia, la Comisión Europea también ha presentado la iniciativa conocida como Aplicación de la IA, la cual pretende reforzar la adopción de herramientas de inteligencia artificial en varios sectores públicos, incluidos la salud, el ámbito farmacéutico, la energía, la movilidad, la defensa o la agroalimentación, entre otros.

Para completar este objetivo, el ejecutivo tiene intención de movilizar alrededor de 1.000 millones de euros. «Esta estrategia contribuirá a impulsar las capacidades de la UE para liberar beneficios sociales, desde diagnósticos sanitarios más precisos, hasta la mejora de la eficiencia y la accesibilidad de los servicios públicos», resume la Comisión.