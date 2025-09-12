Cuatro trenes de Barcelona-Caspe-Zaragoza y dos más en Móra la Nova tendrán afectaciones por las obras en este corredor

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Les obras en el corredor convencional Barcelona-Casp-Saragossa afectarán a seis servicios diarios de Media Distancia de Renfe los días 20 y 21 de septiembre, ya que Adif cerrará el tráfico de esta línea.

Se trata de cuatro trenes de la relación Barcelona-Caspe-Zaragoza y dos más de la relación Móra la Nova-Caspe-Zaragoza. A raíz de los trabajos, Renfe ha programado 22 servicios de autobús para garantizar la movilidad de los viajeros.

En todos los casos, el trayecto entre la capital aragonesa y Caspe se hará por carretera, combinando un servicio directo entre los dos municipios y otro que efectuará paradas a las estaciones intermedias. El recorrido entre Barcelona y Caspe se realizará en tren.