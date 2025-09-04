Encuentran en buen estado a una mujer de 71 años desaparecida desde el miércoles en Rasquera

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos han localizado este jueves hacia las cuatro de la tarde en buen estado de salud a la mujer de 71 años desaparecida en Rasquera (Ribera de Ebro) desde ayer por la mañana. Efectivos del cuerpo de emergencias la han encontrado consciente pero desorientada en el barranco de las Pedraletes. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) la ha asistido y evacuado en el hospital de Móra d'Ebre.

La investigación empezó ayer, después de que hacia las cuatro y cuarto de la tarde el marido denunciara que la mujer había salido a andar a las nueve de la mañana y no había vuelto.

El dispositivo inicial de búsqueda de los Bomberos incluyó 37 efectivos, perros y drones, aparte del SEM, los Mossos y miembros del Ayuntamiento. Esta mañana el operativo ha aumentado hasta los 52 efectivos.Les tareas de búsqueda se establecieron en diferentes sectores de trabajo para descartar caminos por donde podía haber pasado la mujer, en un radio de 500 metros desde el último punto de avistamiento. Hoy, a partir de nuevas informaciones aportadas por vecinos y conocidos, se ha ampliado el sector de rastreo entre la riera y el núcleo de Rasquera.

En un primer momento se han localizado algunas pertenencias de la desaparecida y, poco después, los bomberos lo han encontrado. Estaba consciente, pero desorientada. El personal médico se ha desplazado al punto donde ha sido encontrada para atenderla y, posteriormente, se lo ha trasladado en helicóptero hasta el centro de mando donde lo esperaba una ambulancia para evacuarla al hospital de Móra d'Ebre.

En el dispositivo de búsqueda también han participado patrullas de los Mossos d'Esquadra, el SEM y miembros del Ayuntamiento de Rasquera.