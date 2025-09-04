Buscan a una mujer de 71 años desaparecida en Rasquera

Imagen del dispositivo que se está llevando a cabo para encontrar a la mujer desaparecida.Bombers

Buscan a una mujer de 71 años desaparecida desde la mañana del miércoles en el municipio de Rasquera (Ribera d’Ebre). La alerta se recibió a las 16:17 horas, después de que la mujer saliera a caminar y no regresara a su domicilio. Desde entonces, se ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para dar con su paradero, que todavía se desconoce.

La operación comenzó el mismo miércoles con un rastreo intensivo por caminos, la carretera TV-3022 en dirección a Rasquera y El Perelló, y también desde el aire con la ayuda de helicópteros y drones del MAER (Medios Aéreos de los Bombers). Además, se incorporaron unidades caninas del Grupo Canino de Rescate (GRCR) para facilitar la localización.

Los equipos de emergencia están trabajando en varias líneas de búsqueda, incluyendo áreas urbanas, puntos donde podría haberse desorientado y zonas de difícil acceso. Este jueves continúa el dispositivo con un total de 40 efectivos de los Bombers de la Generalitat, 17 dotaciones terrestres y el uso de tecnología aérea.