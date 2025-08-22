La música y los actos populares llevan a Ascó al corazón de sus fiestas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las vecinas y los vecinos de Ascó viven esta semana su particular semana grande, con la celebración de la Fiesta Mayor de verano, dedicada a sus patrones, Sant Miquel, Santa Paulina y Sant Gregori.

Las fiestas empezaron el miércoles con el pregón que este año se ha encargado de ofrecer Angelines Gironés Sanz, conocida asconense que fue pubilla de Ascó en 1972, concejala de Cultura entre 2007 y 2015 o presidenta de la Comisión de Fiestas. Además del pregón de Gironés, el programa arrancó también sus actividades de ocio, con baile y charanga. Por otra parte, ayer jueves se celebró la misa en honor en Sant Miquel, con la presencia el nuevo obispo de Urgell, el de Tivissa Mons. Josep-Lluís Serrano y Pentinat, mientras que por la tarde se contó con un concierto ‘revival’ de María Jesús y su acordeón, y un concierto y baile con la orquesta Selvatana.

De cara a hoy viernes, las actividades más destacables son la popular Fiesta del Río, con actividades y juegos tradicionales, como el palo enjabonado, las carreras de natación o el lanzamiento de melones y sandías; además de un correbares, concierto y baile. ¡De madrugada, destaca una nueva cita del Festival Ascó Batega!, que tendrá al dúo vallense Figa Flawas como cabeza de cartel y al grupo de versiones Coco y DJ Naia cerrando la noche.

Los actos del sábado están repletos de ofertas para todos los públicos, con deportes, sardanas, habaneras, la inauguración de la nueva oficina de turismo, además de baile y de uno otra noche del Festival Ascó Batega! con los Manolos, Caldo y DJ Enka. La música también será protagonista domingo, con The Grow Up Singing Band, el teatro de Joan Pera, el castillo de fuegos y la música de tributo a Raffaella Carrá como complementos finales.