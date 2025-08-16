Rescatan a un hombre que se había caído en un pozo de 15 metros en Ginestar

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han rescatado este sábado a primera hora de la mañana a un hombre que se había caído accidentalmente dentro de un pozo de noria de unos 15 metros de profundidad al municipio de Ginestar. El aviso se ha recibido a las 5.05 horas.

Hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones de los Bombers, entre ellas efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), que han accedido al interior del pozo para asegurar a la víctima y extraerla con garantías.

Una vez fuera de peligro, el hombre ha sido atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha activado dos ambulancias, y lo ha trasladado en estado menos grave en el Hospital de Tortosa.