Denuncian que los reactores nucleares de Ascó calientan el Ebro desde hace casi 30 años

Ecologistes en Acció y la Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncian que los reactores nucleares de Ascó (Ribera d'Ebre) provocan un aumento sostenido de la temperatura del río Ebro desde hace casi tres décadas, causando problemas al ecosistema fluvial.

Les dos entidades han presentado este miércoles un informe en que aseguran que el río ha superado «reiteradamente» el límite de 25 grados establecido por el Plan Hidrológico de la Conca de l'Ebre.

Para llegar a esta conclusión, han analizado los datos recogidos desde 1997 a la estación de control de Flix, gestionada por la Agència Catalana de l'Aigua y situada aguas arriba de los reactores; y en la estación de Ascó, ubicada aguas abajo.

Ecologistes en Acció y la Plataforma en Defensa de l'Ebre señalan como causa principal de esta situación el deterioro de la torre de refrigeración, una estructura de 160 metros construida en 1995 precisamente para garantizar que no se alterara la temperatura del río.

Este calentamiento del agua, aseguran, afecta la fauna y flora del río, altera los ciclos biológicos, favorece el crecimiento excesivo de plantas acuáticas que dificultan el flujo del agua y reducen el oxígeno y provoca la proliferación de la mosca negra, un insecto perjudicial para la biodiversidad.