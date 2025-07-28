Los Bombers dan por controlado un incendio en el arcén de la TV-3022 en Rasquera

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado a primera hora de la mañana del lunes en un incendio de vegetación en el arcén de la carretera TV-3022 en Rasquera. El aviso lo han recibido a las 07.17 horas y se han desplazado con cinco dotaciones terrestres hasta el kilómetro 12 de la vía.

Después de un buen rato trabajando con los equipos de agua lo han podido dar por controlado. Aun así, los efectivos se encuentran en la zona para controlar avivamientos y poder darlo por extinguido.

El Servei Català de Trànsit ha informado de que se da paso alternativo en la vía.

Las Terres de l'Ebre se encuentra desde ayer en situación de peligro extremo de incendio por las fuertes rachas de viento. Para este lunes se prevé que 16 municipios alcancen peligro extremo, 71 municipios peligro muy alto y 104 municipios peligro alto.