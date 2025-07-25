El Festival Riu de Veus del Castell de Miravet se celebrará el 4 de octubre

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El primer Festival Riu de Veus del Castell de Miravet se celebrará el sábado 4 de octubre, después de suspenderse el pasado 12 de julio por las intensas lluvias, y mantiene su cartel, con Roger Mas, Carles Sanjosé y Lia Sampai, informa la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural de la Generalitat.

Los organizadores del concierto, la mencionada Agencia y el Ayuntamiento de Miravet, han escogido la fecha más próxima en que todos los artistas programados podían volver a coincidir.

En su primera edición, el festival contará con el cantautor de Solsona Roger Mas, el músico gerundense Sanjosex, y la cantante ebrense Lia Sampai.

Los tres artistas actuarán acompañados de una formación musical creada expresamente para la ocasión e integrada por músicos de las Tierras del Ebro.

Les personas que adquirieron las entradas para el 12 de julio podrán acceder al concierto el 4 de octubre mostrando el resguardo de la compra; mientras que la organización devolverá el dinero a aquellos que no puedan asistir.

El Festival Riu de Veus, que empezará a las 21.00 horas, destaca la diversidad lingüística de la lengua catalana y combina artistas emergentes con otros de consolidados.