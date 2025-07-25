Desmantelan una plantación interior de 251 plantas de marihuana en la Ribera d'Ebre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Área Básica Policial de la Terra Alta-Ribera d'Ebre detuvieron el 23 de julio a un hombre de 51 años, como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Según informaciones recibidas, los agentes tuvieron constancia el pasado mes de junio que podía haber una plantación de marihuana en el interior de una casa de la Sierra de Almos, población de Tivissa.

Los agentes iniciaron una investigación y pudieron contrastar la información de la que disponían. Por otra parte también se constató que la actividad que allí se llevaba a término generaba un desproporcionado consumo de energía eléctrica.

El pasado 23 de julio los Mossos d'Esquadra efectuaron una entrada judicial en la vivienda. Una vez en el interior de la casa, la cual disponía de tres plantas y una buhardilla, localizaron 251 plantas de marihuana distribuidas entre las diferentes estancias. Una parte de estas plantas, concretamente 134, se encontraban colgadas en proceso de secamiento mientras el resto estaban plantadas en tiestos. Los agentes también comprobaron que a la segunda planta de la vivienda se estaba preparando la instalación para un nuevo cultivo.

Aparte de las plantas, los agentes intervinieron todos los elementos indispensables en plantaciones interiores de este tipo como lámparas y todos los elementos del sistema de ventilación.

En el interior de la casa se localizó el responsable de la plantación y a la vez propietario del edificio, el cual quedó detenido por este hecho delictivo. El detenido pasó ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Falset.