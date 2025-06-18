Ecologistas considera una «temeridad» que se ubique un proyecto de hidrógeno verde cerca de las nucleares de Ascó

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

GETE-Ecologistes en Acció ha presentado alegaciones al proyecto de Modificación puntual de las normas subsidiarias de Ascó. Esta modificación se produce después del anuncio de un proyecto de hidrógeno verde y metanol, promovido por la empresa ALKEYMIA, el cual prevé la construcción de un electrolizador de unos 160 MW de potencia. Los activistas se oponen a la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento hasta que no haya una fecha definitiva de cierre de las centrales nucleares.

«El hidrógeno es un gas altamente corrosivo, reactivo, inflamable y explosivo. Consideramos de una enorme temeridad que se ubique un proyecto de hidrógeno verde junto a las centrales nucleares de Ascó I y II», han manifestado en un comunicado.

Según los ecologistas, la documentación que acompaña este plan expone que ante la necesidad del cierre de las dos centrales nucleares de Ascó I y II ocurre la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento con el fin de disponer de nuevas parcelas de grandes dimensiones y poder atender a las propuestas de proyectos de energías renovables que ha recibido el Ayuntamiento.

«Esta modificación afectaría especialmente al sector S-08, de uso industrial. A pesar de estar de acuerdo con la necesidad del cierre de las dos centrales nucleares, aunque así cuanto antes mejor, desde el GETE-EAC nos oponemos a la modificación de las NNSS hasta que no haya una fecha definitiva de cierre de las nucleares», han dicho.

Los activistas han presentado las alegaciones al cabo de la Oficina de Medio ambiente de las Terres de l'Ebre, que es a quien nos ha requerido por escrito. «Al GETE-EAC no nos deja de sorprender que mientras el alcalde de Ascó se prodiga en declaraciones a los medios sobre la conveniencia de alcanzar la vida de las nucleares de Ascó, presente un proyecto dando por hecho que estas dejarán de funcionar en el calendario previsto», han afirmado.

Los ecologistas consideran que antes de modificar las normas subsidiarias se tendrían que evaluar los riesgos potenciales, sinérgicos y acumulativos de las nuevas industrias en relación consigo mismas y a la limitación con las centrales nucleares de Ascó I y II, así como atender los planes de emergencia nuclear y químico que posiblemente quedarían afectados.