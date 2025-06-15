Detenida en Móra d'Ebre por comprar ropa, joyas y un pollo asado con la tarjeta de la anciana que cuidaba

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Unidad de Investigación de Gandesa detuvo el 4 de junio en Móra d'Ebre a una mujer de 22 años por aprovecharse económicamente de una persona mayor a la cual cuidaba, haciendo uso de su tarjeta bancaria para hacer varias compras personales.

La persona contratada no tenía acceso al dinero de la persona a quien cuidaba, pero lo había acompañado varias veces a hacer compras diarias por la localidad. Por eso tenía la facilidad para observar el código PIN de la tarjeta cuando hacía las compras.

La víctima, en la revisión de los cargos habituales en su cuenta, se dio cuenta de que había ocho cargos no autorizados que ascendían a 399,60 euros. Con este dinero, la detenida adquirió ropa, joyas y un pollo asado.

A partir de indagaciones policiales de la Unidad de Investigación de Gandesa pudieron identificar y detener en Flix a la presunta autora de los hechos por un delito de hurto y estafas bancarias por el uso fraudulento de la tarjeta.