Ecologistas vuelven a pedir el cierre de la nuclear de Ascó cerca el último incidente a la unidad I

Ecologistes en Acció ha vuelto a reclamar el cierre de la central nuclear de Ascó a raíz del incidente que la mantiene parada desde el 5 de junio pasado. La entidad apunta que los problemas del sistema de refrigeración del complejo demuestran que «no puede seguir operando más allá del calendario previsto y pactado en su día».

La empresa gestora ANAV comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada después de detectar un incremento del nivel de agua en los sumideros del recinto de contención por una filtración que procedía de la refrigeración del reactor y, por lo tanto, presentaba radiación. Tanto el CSN como ANAV han remarcado que el escape fue «mínimo» y se encontraba en una zona blindada y agachada, con que en ningún caso podría salir al exterior.

A lo largo de este último fin de semana ANAV ha procedido a ejecutar la reparación de la soldadura en la unión de dos líneas entre dos válvulas de retención en una línea de carga del sistema de refrigeración. Según fuentes de la empresa, la unidad I se encuentra en proceso de calentamiento para poder reconectarse a la red durante los próximos días.

Nos encontramos ante la realidad de unas C.N envejecidas que tienen «el honor» de liderar el rànking de incidencias de todas las Centrales Nucleares del Estado Español. «Desde Ecologistes en Acció nos preguntamos que más tiene que pasar en Ascó, con instalaciones que les caen al suelo y con un funcionamiento parecido al de 'la ruleta rusa', para que dejen de especular con la salud y la seguridad de las personas del sur de este país y se opte por dar apoyo a la decisión tomada en su día, a iniciativa de las propias empresas eléctricas, de cerrar en 2030 y 2032», han defendido en un comunicado.

Los ecologistas han denunciado también la «campaña» de las empresas propietarias de las nucleares por hacer «recaer sobre la ciudadanía los costes de la tasa, que no impuesto, que las tienen que pagar por la gestión de los residuos que han generado durante su vida activa y a la vez que el Estado, es decir la ciudadanía, pagamos las inversiones necesarias que se les exige para seguir funcionando».