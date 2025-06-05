La central nuclear Ascó I sufre una parada no programada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El titular de la central nuclear Ascó I ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la parada no programada de la central para identificar el origen de un aporte de agua al sumidero del recinto de contención, procedente del sistema de refrigeración del reactor. Ante la imposibilidad de acceder a la zona en modo 1, el titular inició el procedimiento de parada ordenada para poder tener condiciones de acceso a la zona.

El titular ha identificado que el origen de la filtración se sitúa en una soldadura en la unión de dos líneas entre dos válvulas de retención en una línea de carga del sistema de refrigeración del reactor, y ha emitido una orden de trabajo para la reparación de la misma.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la Instrucción del Consejo IS-10. El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso. Esta incidencia no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medio ambiente.