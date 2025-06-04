Paloma Martín (PP) reclama la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares

Imagen de la atención a los medios delante de la nuclear de Ascó.Cedida

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha defendido este miércoles en Ascó la continuidad de las nucleares en España y ha adelantado que el Congreso de los Diputados debatirá «próximamente» una proposición de ley para prolongar la vida útil de las centrales.

Martín ha señalado que es «absolutamente estratégico e imprescindible que se mantenga la energía nuclear en funcionamiento en España» por tres motivos: «para tener asegurado el suministro energético y porque necesitamos que la energía sea barata y limpia».

«No podemos estar expuestos a apagones como el que hemos sufrido. Los españoles quieren llegar a casa y poder encender la luz. Y no podemos lanzarnos en brazos de un gas y de un petróleo que no tenemos», ha dicho la diputada popular en la central nuclear de Ascó, que cuenta con dos reactores (Ascó I y Ascó II).

Martín ha advertido que «si se cierra la energía nuclear, que es una energía competitiva, los precios automáticamente se encarecerán. Las familias, la industria y las empresas verán encarecidas sus facturas».

También ha alertado de que el fin de estas centrales causaría un «daño enorme en Cataluña», donde el 59% de la energía que consume y produce es de origen nuclear -además de Ascó I y II, también está operativa Vandellòs II, todas en la demarcación de Tarragona-. «En Cataluña, la energía nuclear ha traído riqueza, prosperidad y bienestar», ha dicho.

Martín ha recordado que el Congreso de los Diputados aprobó en febrero una proposición no de ley presentada por el PP para garantizar la continuidad de las centrales y ha adelantado que «próximamente debatiremos una proposición de ley precisamente para prolongar la vida útil de las instalaciones nucleares».

Con respecto a la política energética del Gobierno, ha manifestado que «ha hecho un enorme daño a las energías eólica y fotovoltaica. Habla de energías de derechas y de izquierdas, pero las políticas son acertadas o equivocadas. Y lo que hemos visto es que no hay energías de izquierdas o derechas, sino políticas equivocadas que nos llevan al apagón».

Asimismo, ha reclamado que «se deje de lado la política dogmática y sectaria y se atienda a la tecnología y al conocimiento experto», y ha pedido inversiones «en redes, almacenaje e interconexiones con otros países».