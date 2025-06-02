El acceso con coches al castillo de Miravet estará restringido en verano por obras en la carretera

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las obras de mejora de la red vial de Miravet, que ejecutarán durante el verano el Ayuntamiento de Miravet y la Diputación de Tarragona, obligarán a cerrar el acceso al castillo de Miravet a los vehículos particulares durante algunas semanas de los meses de junio, julio y agosto. En concreto, el día 3 de junio y entre los periodos del 9 al 27 de junio, y del 14 de julio al 8 de agosto.

Temporalmente, se reabrirá el acceso para que puedan acceder los coches del 28 de junio al 13 de julio. A partir del 9 de agosto, se volverá a poder circular con normalidad. Los trabajos afectarán a la calle Barranc d'En Pol y los visitantes que quieran subir al monumento durante estas fechas tendrán que aparcar en el núcleo urbano de Miravet e ir hasta el castillo a pie.