El Museo del Ferrocarril cierra temporada de viajes en locomotora en vapor con cerca de 2.200 visitantes en medio año

La locomotora Cuco y el vagón Trueno, antes de cerrar la temporada antes del verano.ACN

El Museo del Ferrocarril de Móra la Nova cierra temporada de viajes en locomotora en vapor con cerca de 2.200 visitantes en medio año. Para celebrarlo, este domingo se ha programado una jornada a bordo de la máquina Cuco y el vagón Tro, los últimos trayectos antes del verano.

Una cuarentena de visitantes han aprovechado la oportunidad para vivir la experiencia, uno de los atractivos principales del equipamiento cultural. «Tres de cada cuatro personas que visitan el museo lo hacen en un día que hay tren de vapor en funcionamiento», ha señalado el director Jordi Sasplugas.

El equipamiento seguirá abierto durante el resto del año para explicar la historia ferroviaria del país y ver de cerca una treintena de vagones y una docena de locomotoras restauradas.