El alcalde de Ascó defiende la energía nuclear como «esencial» para una red eléctrica estable y limpia

El alcalde de Ascó, Miquel Àngel Ribes, durante la Conferencia Internacional del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en Viena.Ayuntamiento de Ascó

El alcalde de Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha considerado «esencial» la energía nuclear para el sistema eléctrico español. El alcalde ha asegurado que este tipo de combustible es «la columna vertebral» de una red eléctrica «estable, fiable y libre de emisiones de carbono». Ribes lo ha dicho a la Conferencia Internacional del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que se celebra esta semana en Viena, donde ha defendido la continuidad de la energía nuclear en el estado español. El alcalde de Ascó ha insistido en que, sin la nuclear, el sistema sería «más volátil, más caro y más contaminante», subrayando que eso ha quedado «demostrado» con el apagón generalizado del 28 de abril.

Al mismo tiempo, Miquel Àngel Ribes ha defendido una transición energética «justa» que «tiene que empezar antes del cierre de las centrales nucleares».

El alcalde, como vicepresidente de l'AMAC (Asociación de Municipios Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares), se ha adherido a una declaración conjunta de los territorios que acogen esta modalidad energética.