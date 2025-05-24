Una veintena de programadores apoyan a Litterarum, que celebra 18 ediciones desde Móra d'Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una veintena de programadores participan en la 18.ª edición de Litterarum, la feria de espectáculos literarios de Móra d'Ebre. Coincidiendo con la mayoría de edad, el programa apuesta por el equilibrio territorial y estrecha vínculos con entidades y compañías catalanas, valencianas, baleares y aragonesas.

Así, los profesionales culturales cogen el pulso a la escena literaria y artística en catalán desde las Terres de l'Ebre, en medio de la catalanofonia.

«Parece que la cultura se tenga que jugar a primera división en las grandes capitales y eso es un gran error; estamos en el territorio donde más catalanohablantes hay y el sur existe», ha remarcado el director de la feria, Lluís-Xavier Floras Abad. Litterarum se alargará hasta el domingo con actividades para todos los públicos.

Durante tres días, la capital de la Ribera d'Ebre se reivindica como polo de atracción del sector cultural con una programación que incluye espectáculos literarios, presentaciones de libros, mesas redondas y maridajes que giran en torno a propuestas en catalán de todos los Países Catalanes. La iniciativa ha atraído una veintena de programadores del sector cultural, como Josep Miquel Galvan, técnico cultural de Lliçà de Vall. No es la primera vez que participa activamente en Litterarum, donde busca espectáculos de pequeño formato que puedan encajar al municipio.

Se trata de una misión compartida con Alba Miró, responsable de la biblioteca de Castellvell del Camp, quien ha aprovechado la feria del libro ebrense para remover y buscar novedades editoriales de proximidad para incluir a sus estanterías. «Venir a la feria te da la oportunidad de tocar, ver los libros por dentro, hablar con libreros y conocer autores», ha destacado a la ACN.

La variedad de la lengua es precisamente uno de los aspectos que la organización ha buscado reforzar a la programación de la 18.ª edición de Litterarum. De esta manera, se ha equilibrado la presencia de artistas, entidades e instituciones de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón, Andorra y las Islas Baleares.

Por primera vez, el programa ha incorporado al aranés a través de un espectáculo. La obligación de difundir y defender al aranés no tiene que pasar sólo por los araneses, sino que tiene que pasar por la sensibilidad que tiene el pueblo catalán -que creo que la tenemos, como hablantes de un idioma minoritario y que es minorizado. Igual que tenemos una visión de expandir a toda la catalanofonia esta feria, incluir al aranés es una mano que podemos ofrecer a la lengua occitana para que sea conocida en un territorio que no es el suyo habitual», ha aseverado el director de Litterarum, Lluís-Xavier Floras Abad.

Más espectáculos y más equilibrados

En su primera edición con la mayoría de edad, la feria ha programado más espectáculos, hasta llegar a una veintena de actuaciones de temáticas variadas y pensadas para todos los públicos. La expansión de Litterarum también ha sido geográfica, con la incorporación de dos nuevas subsedes en Calasseit y Morella. Al mismo tiempo, se ha incrementado el número de exposiciones dedicadas a diferentes figuras de la literatura como Vicent Andrés Estellés, Maria Beneyto o Josep Maria Llompart.

El principal grueso de la programación de la 18.ª edición de Litterarum y la Feria del Libro Ebrense se concentra este sábado, con la inauguración esta tarde a cargo de Eduard Escoffet, director de la Institución de las Letras Catalanas. También está previsto la entrega de los primeros premios 'De la poesía catalana a la música urbana', impulsados por Versembrant y Plataforma por la Lengua, donde se proyectarán los videoclips ganadores.

Litterarum se despedirá este domingo al mediodía, después de tres días intensos de actividad en Móra d'Ebre y otras actividades que se han repartido en las subsedes estrenadas en esta edición.